Festnahmen nach Raub bei angeblichem Date

Nr. 1805

Wegen bandenmäßigen Raubes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung hat ein Ermittlungsrichter am vergangenen Freitag gegen einen Tatverdächtigen im Alter von 20 und drei weitere Tatverdächtige im Alter von zweimal 19 und einmal 18 Jahren gemäß Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehle erlassen.

Die vier Beschuldigten sollen sich dazu verabredet haben, homosexuelle Männer über eine Dating-Plattform zu Treffen zu veranlassen, um diese auszurauben. Kurz nach Mitternacht in der Nacht zum 29. August 2024 sollen sie auf diese Weise einen 57-Jährigen zum U-Bahnhof Jungfernheide gelockt haben. Einer der 19-Jährigen soll den Mann dann zunächst angesprochen haben und seinen noch versteckten Mitstreitern über sein Mobiltelefon die Gelegenheit gegeben haben, das Gespräch mitzuhören. Er soll den 57-Jährigen dann zu einem dunklen Weg am Landwehrkanal geführt haben, wo die drei anderen Beschuldigten warteten. Gemeinsam sollen sie ihn anschließend angegriffen, zu Boden gebracht, auf ihn eingeschlagen und -getreten und ihn gewürgt haben, wodurch sie ihm mutmaßlich ein Portemonnaie, ein Mobiltelefon und eine Apple Watch abnehmen konnten. Anschließend sollen die Beschuldigten den Mann in den Landwehrkanal geworfen haben, aus dem sich der Geschädigte nur noch mit letzter Kraft retten konnte.

Ob den Beschuldigten darüber hinaus weitere Taten nach diesem Modus Operandi zugeordnet werden können, ist Gegenstand der noch andauernden Ermittlungen.