Festnahme nach Raub

Nr. 1804

Gestern Abend konnten Einsatzkräfte einen mutmaßlichen Räuber in Charlottenburg festnehmen. Gegen 22.35 Uhr soll eine 58-jährige Frau in einem Hausflur in der Christstraße durch einen 39-jährigen Mann angesprochen worden sein. Anschließend habe der Unbekannte in die Tasche der Frau gegriffen, ihr die Geldbörse entrissen und sei geflüchtet. Die hinzualarmierten Einsatzkräfte konnten den Tatverdächtigen in unmittelbarer Nähe antreffen und festnehmen. Er wurde für ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen laufen.