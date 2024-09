Mann vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 1802

Mit der Veröffentlichung eines Fotos bittet die Vermisstenstelle der Polizei Berlin die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einem Erwachsenen aus Berlin. Seit dem 6. August 2024 wird Herr Matthias Joachim PRÜNNER in Berlin vermisst. Der 45-Jährige verließ am 6. August 2024 ein Berliner Klinikum und entfernte sich in unbekannte Richtung. Herr PRÜNNER leide an starken Realitätsverzerrungen und könnte orientierungslos sein. Er verfügt über keine weiteren Anlaufstellen in der Stadt.

circa 174 cm groß

Körpergewicht von circa 75 kg

schlanke Statur