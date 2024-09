Streit unter Jungen endet blutig

Nr. 1798

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte zu einer gefährlichen Körperverletzung nach Gesundbrunnen alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll es gegen 18.15 Uhr in der Wollankstraße zu einem Streit zwischen einem 12- und einem 14-Jährigen gekommen sein. Beide sollen dabei Messer bei sich geführt haben. Der 14-Jährige habe den 12-Jährigen im Verlauf der Auseinandersetzung getreten und ihm einen Messerstich am Rücken zugefügt. Anschließend soll der 12-Jährige seinerseits mit einem Messer nach dem 14-Jährigen geworfen haben und geflüchtet sein. Beide Jungen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Während der 12-Jährige zur weiteren Behandlung stationär verblieb, konnte der Ältere die Klinik nach der Behandlung wieder verlassen. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.