Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1800

Gestern Mittag kam es in Schmargendorf zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 13-Jähriger gegen 13.45 Uhr mit einem E-Scooter den Werner-Richard-Heymann-Platz. Anschließend sei er, offenbar ohne dabei auf den Verkehr zu achten, auf die Fahrbahn der Helene-Jacobs-Straße gefahren und stieß mit einem Wagen, mit dem ein 61-Jähriger in der Helene-Jacobs-Straße in Richtung Forckenbeckstraße unterwegs war, zusammen. Der 13-Jährige erlitt dabei Bein- sowie Kopfverletzungen und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Unmittelbar nach dem Unfall soll der 17-jährige Bruder des verletzten Jungen den Autofahrer mit der Faust geschlagen und ihn mit einem Messer bedroht haben. Dabei erlitt der 61-Jährige ein Hämatom am Auge. Eine medizinische Behandlung lehnte er ab. Polizeikräfte nahmen den Tatverdächtigen fest und brachten ihn zur erkennungsdienstlichen Behandlung einem Polizeigewahrsam. Anschließend wurde der Jugendliche in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten entlassen. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.