Motorradfahrerin beim Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1799

Eine Autofahrerin hat gestern Abend beim Linksabbiegen in Grünau offenbar eine Motorradfahrerin übersehen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 59-Jährige gegen 20.30 Uhr mit ihrem Peugeot die Straße Adlergestell in Richtung Kablower Weg und bog links in die Wassersportallee ab. Dabei habe sie die entgegenkommende 63-jährige Zweiradfahrerin übersehen, die in der Straße Adlergestell in Richtung Glienicker Weg unterwegs war. Beide Fahrzeuge stießen auf der Kreuzung zusammen, wobei die 63-Jährige von ihrem Motorrad geschleudert wurde. Sie erlitt so erhebliche Verletzungen, dass hinzugerufene Rettungskräfte sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus brachten. Die Autofahrerin erlitt Nacken- und Rückenschmerzen, die von weiteren Rettungskräften am Ort behandelt wurden. Das örtlich zuständige Verkehrsunfallkommando übernahm die Spurensicherung und die Unfallaufnahme am Ort. Zur Versorgung der Verletzten und der Unfallaufnahme blieben Teile der Kreuzung bis etwa 23.15 Uhr gesperrt. Die weiteren Ermittlungen führt das für Verkehrsdelikte zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).