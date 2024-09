Raser festgenommen

Nr. 1794

In der vergangenen Nacht wurde ein unter Alkoholeinfluss stehender Autofahrer in Friedrichshagen festgenommen. Gegen 22 Uhr wurde eine Funkwagenstreife des Polizeiabschnitts 36 in der Bölschestraße auf einen Smart mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit aufmerksam, der mehrmals in den Gegenverkehr fuhr und Fußgänger gefährdete. Daraufhin entschlossen sich die Einsatzkräfte, den Raser einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Doch dieser entzog sich der 56-Jährige trotz mehrmaliger Anhaltesignale des Funkwagens und beschleunigte weiterhin. Auf Höhe der Kreuzung Müggelseedamm Ecke Bruno-Wille-Straße musste ein Linienbus der BVG dem Flüchtenden ausweichen, um einen Verkehrsunfall zu verhindern. In der Werlseestraße beobachteten die Einsatzkräfte den Tatverdächtigen beim Verlassen seines Smarts. In einem nahe gelegenen Gebüsch nahmen die Einsatzkräfte den 56-Jährigen fest, der bei einer freiwilligen Atemalkoholmessung einen Wert von rund 1,5 Promille aufwies. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten seinen Führerschein und auf staatsanwaltschaftliche Anordnung den Wagen. Anschließend brachten sie ihn zum Zwecke der Blutentnahme in einen Polizeigewahrsam, aus dem er danach entlassen wurde. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) ermittelt nun wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennens und Trunkenheit im Straßenverkehr.