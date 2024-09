Sachbeschädigung an einer Partei-Bundesgeschäftsstelle

Nr. 1792

In der vergangenen Nacht kam es zu einer Sachbeschädigung an einer Bundesgeschäftsstelle einer Partei in Tiergarten. Gegen 1 Uhr bemerkte ein Sicherheitsdienstmitarbeiter vor dem Gebäude in der Klingelhöferstraße einen Radfahrer, der der Beschreibung nach einen Luftballon gegen die Eingangstür warf. Dieser zerplatzte an der Glastür und verschmutzte die Tür mit einer dickflüssigen, roten Substanz. Nach dem Wurf entfernte sich der Tatverdächtige. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin hat die weiteren Ermittlungen übernommen.