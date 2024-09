Jugendliche angegriffen

Nr. 1791

Gestern Abend sollen zwei Jugendliche in Spandau von Unbekannten angegriffen und dabei verletzt worden sein. Nach bisherigen Erkenntnissen hielten sich ein 15- sowie ein 16-Jähriger auf dem Oberdeck eines Parkhauses in der Straße Am Stabholzgarten auf und sollen dort von Unbekannten angegriffen worden sein. Den Jugendlichen gelang es, sich aus den Angriffen zu befreien und liefen weg. Mit Verletzungen am Oberkörper begaben sich die beiden Jugendlichen dann später zu Fuß in ein Krankenhaus, in dem sie stationär aufgenommen wurden. Die Ermittlungen dauern an.