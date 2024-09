Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verstorben

Nr. 1790

Gestern Nachmittag ist ein Mann in Folge eines Verkehrsunfalls in Schöneberg verstorben. Gegen 15.25 Uhr soll ein Motorradfahrer auf dem linken Fahrstreifen der BAB 100 zwischen dem Kreuz Schöneberg und der Anschlussstelle Alboinstraße in Fahrtrichtung Innsbrucker Platz unterwegs gewesen sein. Bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen zufolge soll der 30-Jährige mit seinem Motorrad nach links von der Fahrbahn abgekommen sein. Dabei soll er eine Leitplanke sowie einen Betonanker touchiert haben und in der Folge mit einem Lichtmast kollidiert sein, wodurch er tödlich verletzt wurde. Das Verkehrsunfallkommando der Polizeidirektion 5 (City) erschien für die Sofortbearbeitung am Unfallort. Die Autobahn war auf Höhe der Unfallstelle in beide Richtungen bis 19.19 Uhr gesperrt. Die weiteren Ermittlungen übernahm ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).