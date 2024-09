Angriff auf Einsatzkräfte mit Feuerwerkskörper und Steinen

Nr. 1789

Vergangene Nacht wurden Einsatzkräfte in Friedrichshain von Unbekannten angegriffen. Kurz nach Mitternacht entzündeten Unbekannte Unrat auf der Fahrbahn der Rigaer Straße. Als die Einsatzkräfte die Löscharbeiten der Feuerwehr unterstützten, wurden sie von drei Unbekannten mit Feuerwerkskörpern beschossen. Das Trio flüchtete anschließend in ein Wohnhaus, auf dessen Dach es die Einsatzkräfte erneut mit Feuerwerkskörpern beschoss und mit Steinen bewarf. Dabei wurde ein Polizist mit einem pyrotechnischen Gegenstand an der Schulter getroffen und erlitt durch die Detonation ein Knalltrauma. Ein weiterer Polizist wurde von einem Pflasterstein am Helm getroffen, wodurch er ein Hämatom am Kopf erlitt. Beide Einsatzkräfte konnten ihren Dienst fortsetzen. Eine Polizistin erlitt im Rahmen der Löscharbeiten eine Rauchgasvergiftung und wurde von alarmierten Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Tatverdächtigen flüchteten unerkannt. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin übernahm die weiteren Ermittlungen.