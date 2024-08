Von bewaffneten Unbekannten überfallen

Nr. 1787

In der vergangenen Nacht wurde die Polizei in den Ortsteil Prenzlauer Berg alarmiert. Kurz vor Mitternacht sollen Unbekannte zwei junge Männer am Kollwitzplatz überfallen haben. Zeuginnen- und Zeugenaussagen zufolge sollen vier unbekannte Männer auf eine Personengruppe, die sich am dortigen Platz aufhielt, zugegangen sein. Einer der Tatverdächtigen soll einen Teleskopschlagstock drohend in Richtung der Gruppe gehalten und ein weiterer eine Pistole an den Kopf eines 20-Jährigen gerichtet haben. Sie sollen die Herausgabe von Geld gefordert haben. Dabei soll der 20-Jährige einen Knall wahrgenommen und das Bewusstsein verloren haben. Ein 21-Jähriger soll daraufhin sein Portemonnaie ausgehändigt haben, aus dem ein Tatverdächtiger Bargeld entnommen und den Geldbeutel auf den Boden geworfen haben soll. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen in Richtung Knaackstraße. Die Absuche der alarmierten Einsatzkräfte nach den Tatverdächtigen blieb ohne Erfolg. Alarmierte Rettungskräfte brachten den an der Stirn blutenden 20-Jährigen in ein Krankenhaus. Nach ärztlicher Aussage erlitt er eine Platzwunde, die von einem Schlag mit der Pistole gegen die Stirn verursacht worden sein soll. Die weiteren Umstände zur Tat sind Gegenstand der andauernden Ermittlungen, die ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernahm.