Nr. 1786

Gestern Mittag kam es in Friedrichshain zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Kurz vor 14 Uhr befuhr ein 53-Jähriger den Radweg der Karl-Marx-Allee in Richtung Frankfurter Tor. Nach derzeitigem Erkenntnisstand soll er sich rechtsseitig gehalten und auf Höhe des U-Bahnhofes Weberwiese ohne Vorankündigung stark gebremst und nach links abgebogen sein. Dabei kollidierte er mit einem 49-Jährigen, der in gleicher Richtung den Radweg befuhr. Während der 49-Jährige Hautabschürfungen an den Armen erlitt und keine medizinische Behandlung benötigte, brachten alarmierte Rettungskräfte den 53-Jährigen mit Frakturen an den Rippen und der Schulter zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City) übernahm die Ermittlungen.