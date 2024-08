Radfahrer nach Verkehrsunfall im Krankenhaus

Nr. 1785

Gestern Mittag ereignete sich ein Verkehrsunfall in Französisch Buchholz, in deren Folge ein verletzter Radfahrer in ein Krankenhaus kam. Gegen 12.45 Uhr soll ein 69-Jähriger mit seinem Auto die Hauptstraße in Richtung Berliner Straße befahren haben. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der Senior beim Linksabbiegen auf einen Parkplatz einen entgegenkommenden Radfahrer übersehen haben. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge der 55-Jährige stürzte und Verletzungen an Kopf und Rumpf erlitt. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Das Verkehrsunfallkommando der Polizeidirektion 1 (Nord) übernahm die Ermittlungen am Unfallort. Sie dauern an.