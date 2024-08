Mutmaßliche Drogenhändler nach Rotlichtverstoß angehalten und festgenommen

Nr. 1784

Vergangene Nacht nahm die Polizei zwei mutmaßliche Drogenhändler im Ortsteil Wedding fest. Gegen 22.45 Uhr hielt eine Funkwagenstreife des Polizeiabschnitts 17 nach einem Rotlichtverstoß einen Mercedes mit zwei männlichen Insassen an der Seestraße Ecke Sylter Straße an. Noch vor dem Ansprechen des Fahrzeugführers beobachteten die Einsatzkräfte, wie dieser seinem Beifahrer etwas übergab. Bei der Verkehrskontrolle wies der 41-jährige Fahrzeugführer keine Ausweisdokumente vor und gab zunächst falsche Personalien an. Bei den anschließenden Durchsuchungen des 41-Jährigen und seines Beifahrers fanden die Einsatzkräfte Bargeld, mehrere kleine Gefäße mit weißem Pulver, mutmaßlich Kokain und weitere Beweismittel. Bei der Wohnungsdurchsuchung des 41-Jährigen fanden die Einsatzkräfte weitere Betäubungsmittel und eine Feinwaage. Die Kriminalpolizei ordnete eine Wohnungsdurchsuchung bei dem 38 Jahre alten Beifahrer an. Bei dieser wurden keine weiteren Beweismittel gefunden. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten den Mercedes sowie sämtliche Beweismittel und brachten das Duo in einen Polizeigewahrsam, aus dem sie nach erkennungsdienstlicher Behandlung einem Fachkommissariat für Betäubungsmitteldelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) überstellt wurden. Es wurde bekannt, dass gegen den 41-Jährigen mehrere Vorführungsbefehle vorliegen. Den 38-Jährigen setzten die Ermittlerinnen und Ermittler wieder auf freien Fuß.