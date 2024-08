Versuchtes Tötungsdelikt in Wohnung - Tatverdächtiger festgenommen

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 1783

Gestern Abend kam es zu einem versuchten Tötungsdelikt in Reinickendorf. Kurz vor 18 Uhr entdeckten Polizeikräfte eine verletzte Frau in einer Wohnung in der Residenzstraße und nahmen einen 32 Jahre alten Mann fest, der gerade die Frau angriff. Alarmierte Rettungskräfte brachten die 38-Jährige zur Behandlung in eine Klinik. Der Festgenommene wurde in einen Polizeigewahrsam gebracht. Die Ermittlungen der 6. Mordkommission und der Staatsanwaltschaft Berlin zum Geschehen, zu den Hintergründen und zur Beziehung der beiden zueinander dauern an.