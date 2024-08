Fund mehrerer scharfer Schusswaffen und Waffenzubehör

Nr. 1781

Am vergangenen Montag durchsuchten Polizeikräfte in Lichterfelde die Wohnung eines Mannes. Gegen 11 Uhr überprüften Polizistinnen und Polizisten des Landeskriminalamts Berlin routinegemäß und nach schriftlicher Vorankündigung die Lagerung von Waffen eines 61-jährigen ehemaligen Polizeibeamten in seiner Wohnung in der Chlumer Straße, für die eine Waffenerlaubnis vorlag. Als die Polizeikräfte beim Betreten der Wohnung bereits mehrere nicht ordnungsgemäß gelagerte scharfe Schusswaffen, Munition und Waffenzubehör feststellten, wurde diese unter Hinzuziehung von Einsatzkräften des Polizeiabschnitts 45 und Entschärferinnen und Entschärfern des Kriminaltechnischen Instituts des Landeskriminalamts Berlin mit einem Beschluss der Staatsanwaltschaft Berlin durchsucht. Dabei fanden die Ermittler und Ermittlerinnen unter anderem Explosivstoffe und Handgranaten. Die Waffen und die anderen Gegenstände wurden von den Mitarbeitenden des Kriminaltechnischen Instituts untersucht, die eine Gefährdung ausschließen konnten. Es wurden diverse Patronen, Handgranaten Explosivkörper, Messer, Pistolenmagazine und Pfefferspray sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen hat das zuständige Fachkommissariat der Direktion 4 (Süd) übernommen.