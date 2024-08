Feuer auf Hausboot

Nr. 1779

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte zu einem Brand nach Köpenick alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein Hausboot am Möllhausenufer gegen 21.20 Uhr beim Betanken in Brand geraten sein. Die hinzualarmierte Feuerwehr löschte die Flammen. Ein 34-jähriger Mitarbeiter des Bootsverleihs wurde bei dem Brand verletzt und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts Berlin hat die weiteren Ermittlungen übernommen.