Festnahme nach gefährlicher Körperverletzung

Nr. 1778

Gestern Nachmittag soll eine Frau in Pankow mit einer Glasflasche geschlagen worden sein. Nach bisherigem Erkenntnisstand soll eine 60-Jährige gegen 16.30 Uhr mit einer 22-Jährigen auf dem Gehweg des Garbátyplatzes in einen Streit geraten sein. Daraufhin soll die 22-Jährige der 60-Jährigen an den Haaren gezogen sowie ihr mehrfach mit der Faust und dann mit einer Glasflasche ins Gesicht geschlagen haben. Als die Attackierte etwas Abstand zu der Angreiferin gewonnen hatte, warf diese die Glasflasche in Richtung der 60-Jährigen. Die Glasflasche habe sie nur knapp verfehlt und sei an einer Hauswand zerborsten. Zwischenzeitlich alarmierte Einsatzkräfte nahmen die Tatverdächtige in der Nähe des Tatortes fest und brachten sie zur erkennungsdienstlichen Behandlung in einen Polizeigewahrsam. Die 60-Jährige war durch die Glassplitter sowie Schläge erheblich im Gesicht verletzt worden und von Rettungskräften zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sie wurde für ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen dauern an.