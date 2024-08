Seniorin mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen

Nr. 1777

Gestern Mittag kam es zu einem Verkehrsunfall in Gatow, bei dem eine Autofahrerin verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 71-Jährige gegen 14.30 Uhr mit ihrem Kia die Potsdamer Chaussee in Richtung Ritterfelddamm. Hinter der Maximilian-Kolbe-Straße soll die Seniorin in die entgegenkommende Fahrbahn geraten und dann gegen einen Baum gefahren sein. Rettungskräfte eines am Unfallort vorbeifahrenden Krankentransporters leisteten Erste Hilfe und alarmierten weitere Rettungskräfte zur Unterstützung. Nach der Versorgung am Ort wurde die 71-Jährige mit einem Rettungshubschrauber zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus geflogen. Für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme war die Unfallstelle gesperrt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 2 (West).