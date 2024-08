Mann auf Dach einer Kindertagesstätte

Nr. 1776

Gestern früh wurden Polizeikräfte nach Schöneberg alarmiert, da sich dort ein Mann auf einem Dach einer Kita befand. Kurz vor 6 Uhr alarmierte ein Anrufer die Polizei in die Neue Steinmetzstraße, nachdem er den Mann auf dem Dach entdeckt hatte. Als Polizeikräfte eintrafen, drohte der 29-Jährige vom Dach zu springen, sollten sich diese ihm nähern. Im weiteren Verlauf des Einsatzes löste der Mann Backsteine vom Schornstein sowie die Befestigungen des Blitzableiters und warf diese vom Dach in Richtung der Einsatzkräfte. Nach erfolglosem Intervenieren der Verhandlerinnen und Verhandler, nutzte das Spezialeinsatzkommando gegen 16.30 Uhr das Distanz-Elektroimpulsgerät, um den Mann festzunehmen. Eingesetzte Rettungskräfte brachten den unverletzten 29-Jährigen zur psychiatrischen Begutachtung in ein Krankenhaus. Im Anschluss kam der 29-Jährige in einen Polizeigewahrsam und wurde nach erkennungsdienstlicher Behandlung entlassen. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung, des Hausfriedensbruchs sowie der versuchten gefährlichen Körperverletzung dauern an.