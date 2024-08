Firma mit Farbe beschmiert - Polizeilicher Staatsschutz ermittelt

Nr. 1775

Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin hat gestern früh die Ermittlungen zu Farbschmierereien an einem Gebäude in Charlottenburg übernommen. Der zuständige Hausmeister des Objekts, in dem eine israelische Firma sitzt, hatte gegen 4.45 Uhr zwei mit Farbe aufgebrachte Schriftzüge an der Hauswand sowie Eingangstür festgestellt und die Polizei gerufen. Die Schriftzüge enthielten Drohungen. Die Schriftzüge wurden von der Hausverwaltung entfernt. Die Ermittlungen zu der Sachbeschädigung dauern an.