Antisemitische Farbschmierereien an einem Denkmal

Nr. 1771

Gestern Nachmittag wurde eine Passantin in der Rosenstraße in Mitte auf eine Sachbeschädigung aufmerksam. Gegen 16 Uhr bemerkte die 34-Jährige die antisemitischen Farbschmierereien an dem Denkmal zur Erinnerung an den Rosenstraßen-Protest und verständigte die Polizei. Die Einsatzkräfte stellten zwei Schriftzüge fest und veranlassten die Unkenntlichmachung. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin hat die weiteren Ermittlungen übernommen.