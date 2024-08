Frau nach Angriff verstorben - Mordkommission ermittelt

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 1770

In Zehlendorf kam es gestern Abend zu einem Tötungsdelikt. Nach bisherigen Ermittlungen soll ein Mann gegen 20.30 Uhr auf dem Gehweg vor einem Wohnhaus in der Hampsteadstraße eine 36-jährige Frau mit einem Messer angegriffen haben. Dabei erlitt die Frau schwere Stich- und Schnittverletzungen. Rettungskräfte versorgten und reanimierten die Frau am Ort und brachten sie anschließend in ein Krankenhaus, in dem sie notoperiert werden musste. Dort erlag sie ihren Verletzungen. Polizeikräfte nahmen den 50-jährigen Tatverdächtigen am Ort fest. Die 6. Mordkommission des Landeskriminalamts Berlin und die Staatsanwaltschaft Berlin haben die Ermittlungen übernommen.