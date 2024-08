Verlagsgebäude mit Farbe beschmiert

Nr. 1763

Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin hat heute früh die Ermittlungen zu einer Sachbeschädigung in Kreuzberg übernommen. Ein Passant hatte gegen 5.50 Uhr die Polizei zu einem mit Farbe besprühten Verlagsgebäude am Askanischen Platz gerufen. Unbekannte hatten die Fassade des Gebäudes, die Eingangstür, Fenster und ein Garagentor auf mehreren Metern unter anderem mit einem roten Schriftzug und einem rot ausgefüllten Dreieck beschädigt. Die Ermittlungen dauern an.