Seniorin Handtasche geraubt

Nr. 1761

Ein Unbekannter raubte gestern Mittag in Reinickendorf einer Seniorin ihre Handtasche. Dem ersten Erkenntnisstand zufolge lief die 81-Jährige gegen 12 Uhr mit ihrem Mann über den Friedhof in der Humboldtstraße, als sich von hinten ein Mann näherte und der Frau ihre Handtasche über den Kopf zog. Anschließend flüchtete der Unbekannte. Die Seniorin klagte über Schmerzen am Hals und wurde von Rettungskräften versorgt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Raubkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord).