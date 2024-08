Kleinkraftradfahrer nach Unfall im Krankenhaus

Nr. 1760

Nach einem Verkehrsunfall im Ortsteil Falkenhagener Feld kam gestern Abend ein Kleinkraftradfahrer zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Den bisherigen Ermittlungen zufolge fuhr ein 37-Jähriger gegen 21 Uhr mit einem Audi vom rechten Fahrbahnrand der Falkenseer Chaussee an und wendete dann an der Einmündung Beerwinkel am dortigen Mittelstreifendurchbruch, um die Fahrt in der Falkenseer Chaussee in Richtung Stadtrandstraße fortzusetzen. Hierbei übersah er offenbar den von hinten kommenden 35-jährigen Zweiradfahrer, der mit seinem Kleinkraftrad die Falkenseer Chaussee in Richtung Wasserwerkstraße befuhr. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Beteiligten und der 35-Jährige stürzte. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in eine Klinik. Die weiteren Ermittlungen übernahm der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2 (West).