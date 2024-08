Nr. 1758

Gestern Nachmittag hat eine Frau in Hellersdorf den Hitlergruß gezeigt. Mehrere Passantinnen und Passanten beobachteten gegen 14.30 Uhr auf dem Alice-Salomon-Platz die 43-Jährige beim Zeigen des sogenannten Hitlergrußes. Anschließend soll die Frau „Sieg Heil“ gerufen haben. Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 33 stellten die Personalien der Frau fest. Da sie eine Verletzung an einem ihrer Finger bemerkten, zogen sie den Rettungsdienst hinzu, der die Frau zur Behandlung in ein Krankenhaus brachte. Die Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin übernommen.