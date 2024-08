Motorrollerfahrer nach Unfall im Krankenhaus

Nr. 1757

Bei einem Verkehrsunfall in Friedrichsfelde wurde in der Nacht zu gestern ein Mann derart verletzt, dass er in einem Krankenhaus operiert werden musste. Den bisherigen Ermittlungen zufolge befuhr der 49-Jährige gegen 1.15 Uhr mit seinem Motorroller die Ribbecker Straße in Richtung Einbecker Straße, als er aus bislang nicht geklärter Ursache gegen einen am Fahrbahnrand geparkten BMW fuhr und stürzte. Anschließend entfernte sich der Mann zunächst zu Fuß unerlaubt vom Unfallort. Dorthin alarmierte Einsatzkräfte stellten ihn kurz darauf in der Nähe fest. Rettungskräfte brachten den 49-Jährigen mit inneren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen übernahm der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 3 (Ost).