Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1756

Polizeikräfte wurden gestern Nachmittag zu einem Verkehrsunfall nach Wilhelmstadt alarmiert. Ersten Erkenntnissen nach befuhr ein 58-Jähriger gegen 16.45 Uhr mit seiner BMW die Gatower Straße in Richtung der Straße Alt-Gatow. An der Gatower Straße Ecke Sandheideweg wollte er links einen verkehrsbedingt wartenden Porsche überholen, mit dem zuvor ein 48-Jähriger in gleicher Richtung unterwegs war. Als der Motorradfahrer in Höhe des Autos war, bog der Fahrer mit dem Porsche nach links ab, um seine Fahrt im Sandheideweg fortzusetzen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Motorradfahrer unter anderem am Kopf und Oberkörper verletzt wurde. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen übernahm der Verkehrsermittlungsdienst der Direktion 2 (West).