Festnahme nach Einbruch in Auto

Nr. 1754

Gestern Vormittag nahm ein Polizist in seiner Freizeit einen mutmaßlichen Autoeinbrecher in Wedding fest. Gegen 11 Uhr beobachtete der Beamte in seiner Freizeit einen 39-Jährigen in der Seestraße, der den Inhalt eines Rucksacks auf dem Gehweg entleerte. Als sich der Polizist in den Dienst versetzt und den Mann angesprochen hatte, schrak er auf, rannte mit dem Rucksack weg und warf diesen während der Flucht weg. An einer Tankstelle nahm der Polizist den mutmaßlichen Dieb dann fest. Hinzugerufene Polizeikräfte legten ihm Handfesseln an. Bei der Durchsuchung des 39-Jährigen entdeckten die Polizeikräfte ein Einbruchswerkzeug und beschlagnahmten es. Den Ermittlungen nach stammte der Rucksack aus einem in der Seestraße geparkten Fiat, bei dem die Seitenscheibe eingeschlagen worden war. Die Besitzerin erhielt den Rucksack zurück. Der Festgenommene wurde der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 1 (Nord) übergeben. Die Ermittlungen dauern an.