Verbotene Kraftfahrzeugrennen

Reinickendorf/Charlottenburg-Wilmersdorf

Nr. 1753

In der vergangenen Nacht kam es zu verbotenen Kraftfahrzeugrennen in Reinickendorf, Charlottenburg-Nord und Westend. Fahnder der Polizei beobachteten gegen 22 Uhr sechs Motorradfahrer an der Kreuzung der BAB 111 Ecke Kurt-Schumacher-Damm, die mit Zweirädern den Kurt-Schumacher-Damm in Richtung Autobahnauffahrt befuhren. Dabei ließen die Männer die Motoren laut aufheulen und überholten sich mehrfach gegenseitig. Während der weiteren Fahrten auf der BAB 111 fuhren zwei Motorradfahrer im Alter von 21 und 24 Jahren mit überhöhter Geschwindigkeit weiter und setzten sich weit von den anderen vier ab. Ihre Fahrten setzten sie dann auf der BAB 100 fort. An der Abfahrt Spandauer Damm in Westend verließen alle sechs Motorradfahrer mit den Maschinen die Stadtautobahn. An der dortigen roten Ampel hielten weitere Polizeikräfte alle Motorradfahrer an und überprüften sie. Die Polizeikräfte beschlagnahmten Motorräder und Führerscheine des 21-Jährigen und des 24-Jährigen. Gegen die anderen vier Zweiradfahrer wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1 (Nord) ermittelt.