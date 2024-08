Polizistin angefahren und vor Polizeikontrolle geflohen

Nr. 1752

Gesten Nachmittag flüchtete ein unbekannter Autofahrer bei einer Polizeikontrolle in Westend. Der Mann befuhr mit seinem VW gegen 13.20 Uhr die Westendallee, als ihn drei Polizistinnen auf dem Fahrrad aufgrund der Handynutzung während der Fahrt anhielten. Zwei Beamtinnen begaben sich zur Fahrertür und überprüften die Fahrzeugdokumente, eine Beamtin blieb seitlich hinter dem Fahrzeug. Als der Fahrzeugführer nach dem Fahrzeugschlüssel im Zündschloss gegriffen hatte, öffnete die kontrollierende Beamtin die Fahrzeugtür. In diesem Moment startete der Fahrer den Motor und fuhr mit der geöffneten Tür zurück. Die beiden an der Fahrzeugtür befindlichen Beamtinnen sprangen beiseite, um nicht von der Tür erfasst zu werden. Dabei stürzte eine Beamtin und zog sich Hautabschürfungen am Arm zu. Die dritte Beamtin wurde von der Tür erfasst, stürzte dadurch zu Boden und zog sich dabei Schulter- sowie Knieverletzungen zu. Rettungskräfte brachten die beiden verletzen Polizistinnen zu ambulanten Behandlungen in eine Klinik, alle drei traten vom Dienst ab. Durch das Zurücksetzen des flüchtenden Autofahrers fielen zwei Diensträder um und stießen gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Opel, der dadurch ebenfalls beschädigt wurde. Der Autofahrer flüchtete unerkannt. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West).