Brandstiftung an geparkten Auto

Nr. 1751

In Kreuzberg wurden in der vergangenen Nacht drei Fahrzeuge durch ein Feuer beschädigt. Gegen 0.30 Uhr bemerkte ein Mann in der Prinzessinnenstraße Ecke Segitzdamm ein brennendes Auto und alarmierte die Feuerwehr. Die Brandbekämpfer löschten die Flammen an dem Porsche sowie an zwei weiteren, daneben parkenden Autos. Während der Löscharbeiten war die Prinzessinnenstraße bis zum Oranienplatz von circa 0.30 bis 1.40 Uhr gesperrt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung dauern an und wurden von einem Brandkommissariat des Landeskriminalamts Berlin übernommen.