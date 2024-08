Zigarettenautomat gesprengt

Nr. 1750

In der vergangenen Nacht wurde ein Zigarettenautomat in Kaulsdorf gesprengt. Nach bisherigen Erkenntnissen vernahm ein 46-jähriger Anwohner am Heinrich-Grüber-Platz kurz vor 3 Uhr einen lauten Knall und entdeckte kurz darauf den gesprengten Automaten. Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den durch die Sprengung entstandenen Brand. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen, werden von einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 geführt.