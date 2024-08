Auseinandersetzung am Sommerbad

Nr. 1749

Gestern Nachmittag gab es eine körperliche Auseinandersetzung zwischen dem Sicherheitsdienstpersonal eines Badebetriebes und einem Mann in Neukölln. Nach bisherigen Erkenntnissen sowie Angaben von Zeuginnen und Zeugen sollen zwei Sicherheitsmitarbeiter des Schwimmbads am Columbiadamm gegen 15 Uhr dem 29-Jährigen den Zugang zum Bad verweigert haben, da die maximale Auslastungsgrenze im Badebetrieb erreicht war. Nachdem der Badegast den Eingangsbereich nicht verlassen wollte, soll dieser einen der beiden Sicherheitsmitarbeiter, einen 43-Jährigen, geschubst haben. Dieser soll daraufhin dann mit seinem 29-jährigen Kollegen den Badegast geschubst, geschlagen und getreten haben. Der Badegast erlitt Schmerzen am Kopf. Die beiden Sicherheitsmitarbeiter gaben an, ebenfalls verletzt worden zu sein. Alle Beteiligten lehnten eine ärztliche Behandlung ab. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzungen hat ein Fachkommissariat der Direktion 5 (City) übernommen.