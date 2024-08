Mann mit Holzlatte angegriffen und verletzt

Nr. 1746

In der vergangenen Nacht wurde ein Mann in Wedding durch einen Schlag mit einer Holzlatte gegen den Kopf verletzt. Gegen 23.40 Uhr habe ein 19-Jähriger in der Tegeler Straße einen Mann beobachtet, der Frauen ansprach und sie belästigte. Hierzu soll der Mann den Frauen auf dem Gehweg hinterhergelaufen sein, habe laut herumgeschrien und sie verbal belästigt. Der 19-Jährige habe den Mann angesprochen, ihn aufgefordert, dies zu unterlassen und den Ort zu verlassen. Laut Aussagen von Zeuginnen und Zeugen habe der Mann daraufhin eine Holzlatte gegriffen und mit dieser auf den Kopf des 19-Jährigen geschlagen. Als mehrere Passantinnen und Passanten auf die Auseinandersetzung aufmerksam wurden, flüchtete der Täter Richtung Sprengelstraße. Der 19-Jährige erlitt Verletzungen am Kopf und an den Armen. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung hat ein Fachkommissariat der Direktion 1 (Nord) übernommen.