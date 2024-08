Sachbeschädigung an Parteibüro

Nr. 1745

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte auf eine Sachbeschädigung in Schöneberg aufmerksam. Eine 66-jährige Tatverdächtige soll gegen 1 Uhr die Fassade der Kreisgeschäftsstelle einer Partei in der Kolonnenstraße beschmiert haben. Dabei sei die Frau stark alkoholisiert gewesen. Die Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in ein Krankenhaus gebracht und anschließend von dort entlassen. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin übernommen.