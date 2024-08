Nr. 1744

Gestern Abend kam es zu einer Körperverletzung mit transphobem Hintergrund in Schöneberg. Nach ersten Erkenntnissen soll sich eine 40-jährige Transperson gegen 23.20 Uhr an der Goltzstraße Ecke Hohenstaufenstraße aufgehalten haben. Ein unbekannter Tatverdächtiger sei unvermittelt an die Person herangetreten und habe sie transfeindlich beleidigt. Anschließend soll der Tatverdächtige seinem Gegenüber mit der Faust gegen den Kopf geschlagen haben. Ein 29-jähriger Zeuge sei hinzugekommen, um zu helfen, wurde jedoch ebenfalls von dem Angreifer ins Gesicht geschlagen. Die Transperson blieb bei dem Vorfall unverletzt. Der 29-jährige Helfer erlitt ein Hämatom im Gesicht, bedurfte jedoch keiner ärztlichen Behandlung. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin übernommen.