Auseinandersetzung zwischen zwei Männern

Nr. 1739

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 51 wurden heute früh zu einem verletzten Mann nach Friedrichshain gerufen. Den ersten Erkenntnissen zufolge war der 30-Jährige gegen 3.20 Uhr auf dem Boxhagener Platz mit einem 25-Jährigen in eine körperliche Auseinandersetzung geraten, in deren Verlauf der Ältere den Jüngeren geschlagen haben soll. Der 25-Jährige soll daraufhin den Älteren mit einem Messer verletzt haben. Kurz darauf bemerkten Gäste einer Bar an der Boxhagener Straße Ecke Mainzer Straße die beiden Männer und stellten fest, dass der Ältere eine Verletzung am Bauch hatte. Nach einer medizinischen Erstversorgung des Verletzten riefen sie Polizei und Rettungskräfte. Der 30-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, in dem er operiert werden musste. Zeitgleich nahmen Einsatzkräfte den 25-Jährigen in der Nähe des Tatorts für die ermittlungsführende Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) fest. Die Ermittlungen wegen gefährlicher und einfacher Körperverletzung dauern an.