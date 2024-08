Drei Autos durch Feuer beschädigt

Nr. 1737

In der vergangenen Nacht brannte in Lübars ein Auto. Eine Zeugin alarmierte gegen 2.50 Uhr die Feuerwehr zu einem Parkplatz in der Quickborner Straße, da sie Flammen in einem dort geparkten Volvo bemerkt hatte. Kräfte der Feuerwehr löschten das Fahrzeug. Zwei weitere Wagen, ein VW und ein Volvo, wurden durch die Hitzeentwicklung beschädigt. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts Berlin übernommen.