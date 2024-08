Mehrere Brände in einer Straße

Nr. 1736

Heute früh brannten in Alt-Hohenschönhausen mehrere Gegenstände. Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 31 erhielten gegen 4 Uhr den Auftrag, zu einer brennenden Matratze in der Hauptstraße zu fahren. Sie löschten das Feuer. Vor Ort erhielten sie Kenntnis von weiteren Bränden in der Hauptstraße. Bei diesen wurden eine Bank, eine Grünfläche, eine Mülltonne, ein Opel, ein Zaun und eine Hausfassade beschädigt. Feuerwehrkräfte löschten die Brände. Ein Fachkommissariat des Landeskriminalamts Berlin ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftungen. Ein Zusammenhang zwischen den Taten wird geprüft.