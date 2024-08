Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall

Nr. 1735

Gestern Abend ereignete sich in Rudow ein Verkehrsunfall, bei dem fünf Personen verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 40-Jähriger gegen 20.20 Uhr mit einem BMW in der Stubenrauchstraße in Richtung Massantebrücke unterwegs und soll nach Zeugenangaben an der Kanalstraße bei Rot in die Kreuzung eingefahren sein. Dabei kollidierte er dann mit einem Opel, mit dem ein 85-Jähriger zuvor die Stubenrauchstraße in Richtung Zwickauer Damm befahren hatte und dann nach links in die Kanalstraße abbog. Dabei soll der Räumungspfeil grün aufgeleuchtet haben. Durch den Zusammenstoß wurde der Opel nach links auf den Gehweg geschleudert, führ über eine Rasenfläche und kam dann an einem Baum zum Stehen. Der BMW wurde durch die Kollision nach rechts in die Gegenspur der Kanalstraße geschleudert. Der Opel-Fahrer sowie zwei seiner Beifahrerinnen im Alter von 76 und 85 Jahren wurden von Rettungskräften in Krankenhäuser gebracht, wobei der 85-Jährige stationär aufgenommen und die beiden Frauen nach ambulanten Behandlungen entlassen wurden. Die dritte Beifahrerin, eine 87 Jahre alte Frau, wurde im Opel eingeklemmt und von Feuerwehrkräften befreit. Die Seniorin wurde mit Becken- und Beinverletzungen zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus geflogen. Während der BMW-Fahrer über Schmerzen in einer Schulter klagte und ambulant in einer Klinik versorgt wurde, blieb sein 42-jähriger Beifahrer unverletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden sichergestellt. Während der Rettungsarbeiten und Unfallaufnahme kam es am Unfallort bis circa 3.30 Uhr zu Sperrungen. Davon waren auch die BVG-Bus-Linien M11 und 172 betroffen. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1 (Nord) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.