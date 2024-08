Fußgängerin von Tram erfasst und lebensgefährlich verletzt

Nr. 1734

Bei einem Verkehrsunfall in Köpenick wurde gestern Nachmittag eine Fußgängerin lebensgefährlich verletzt. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand überquerte die 57-Jährige gegen 17.30 Uhr die Straßenbahngleise im Bereich der Haltestelle S-Bahnhof Köpenick und übersah dabei offenbar eine von links einfahrende Straßenbahn, die in der Mahlsdorfer Straße in Richtung Bahnhofstraße unterwegs war. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte der 58-jährige Straßenbahnfahrer einen Zusammenstoß mit der Frau nicht mehr verhindern. Die Fußgängerin wurde noch eine kurze Strecke mitgeschleift und erlitt hierbei schwere Kopf-, Oberkörper- und Beckenverletzungen. Rettungskräfte brachten sie zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Der Straßenbahnfahrer blieb unverletzt. Für die Aufnahme des Unfalls war die Mahlsdorfer Straße in Richtung Hultschiner Damm bis kurz nach 22 Uhr gesperrt. Im selben Zeitraum war auch der Straßenbahnverkehr unterbrochen. Betroffen waren die Linien 62, 63 und 67. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.