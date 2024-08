Beim Einparken in Schaufenster gefahren

Nr. 1733

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 46 wurden gestern Mittag zu einem Verkehrsunfall nach Lichterfelde alarmiert. Ersten Erkenntnissen nach wollte ein 86-Jähriger gegen 13 Uhr mit einem VW vor einer Bäckerei in der Baseler Straße einparken, geriet dann auf dem Gehweg und fuhr in die Fensterfront des Geschäfts. Die Hausfassade sowie die Fensterfront wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt. Der Autofahrer sowie eine im Laden befindliche 67-jährige Kundin erlitten Verletzungen an den Beinen. Rettungskräfte brachten beide zu ambulanten Behandlungen in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen hat der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.