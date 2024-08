Tatverdächtiger nach Fluchtversuch verletzt

Nr. 1729

Gestern Nachmittag kam es in der Nebenwache am Kottbusser Tor zu einem Fluchtversuch eines Tatverdächtigen. Der 35-Jährige, der aufgrund eines offenen Haftbefehls wegen Taschendiebstahls von Kräften des Landeskriminalamts Berlin festgenommen worden war, befand sich zur Personalienfeststellung auf der Wache. Er flüchtete gegen 17.45 Uhr durch ein Fenster eines Vernehmungsraums auf einen Balkon und sprang von dort aus mehrere Meter in die Tiefe auf die Adalbertstraße. Dabei ist der Mann offensichtlich auf einem Stahlpoller gelandet, wodurch er schwere Verletzungen im Beckenbereich erlitt. Anschließend rannte er in Richtung eines Verbindungswegs zur Dresdner Straße, konnte dort aber von Polizeikräften wiederergriffen werden. Nach erfolgter Erstversorgung am Ort brachten Rettungskräfte den Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.