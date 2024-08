Polizeikräfte während Festnahme verletzt

Nr. 1726

Gestern Mittag verletzte ein Mann während einer Festnahme in Buckow eine Polizistin und einen Polizisten. Gegen 12.35 Uhr wurden Polizeikräfte zu einer Tankstelle in der Rudower Straße alarmiert, nachdem der 25-Jährige zuvor im Shop der Tankstelle Lebensmittel entwendet sowie beim Verlassen der Tankstelle die Tür beschädigt haben soll und nahmen ihn fest. Da der Tatverdächtige keine Ausweisdokumente vorweisen konnte, versuchten die Polizeikräfte, seine Identität am Ort festzustellen. Zeitgleich versuchte sich der 25-Jährige zu entfernen, woraufhin ein Polizist den Arm des Mannes griff, um ihm Handfesseln anzulegen, was dieser durch Ausweichbewegungen und Drehungen verhinderte. Darüber hinaus schlug der Tatverdächtige mit seiner freien Hand mehrmals gegen den Kopf des Beamten. Gemeinsam mit zwei weiteren Kräften wurden ihm letztendlich die Handfesseln angelegt und er wurde zur Blutentnahme sowie erkennungsdienstlichen Behandlung in einen Polizeigewahrsam gebracht. Der geschlagene Polizeibeamte hatte Kopfverletzungen erlitten, musste vom Dienst abtreten und wurde von Rettungskräften in eine Klinik gebracht. Seine Kollegin wurde ebenfalls verletzt, konnte mit den Armverletzungen jedoch im Dienst verbleiben. Der Festgenommene wurde nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen dauern an.