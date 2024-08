Verkehrsunfall verursacht und geflüchtet

Nr. 1725

In Neukölln ereignete sich gestern Abend ein Verkehrsunfall. Laut Angaben mehrerer Zeuginnen und Zeugen hörten sie gegen 21 Uhr einen lauten Knall und entdeckten dann einen Audi, mit dem ein Mann in der Sonnenallee kurz hinter der Einmündung Thiemannstraße in Richtung Grenzallee in geparkte Wagen gefahren war. Kurz darauf flüchteten die vier Insassen zu Fuß. Bei dem Unfall wurden insgesamt fünf geparkte Autos, zwei Renaults, ein BMW, ein VW sowie ein Toyota, ineinandergeschoben und stark beschädigt. Ebenfalls wurden der Gehweg und der Bordstein beschädigt. Die alarmierten Einsatzkräfte suchten kurz darauf nach den geflüchteten Personen und entdeckten in der Nähe eine 18-jährige Mitfahrerin sowie ihren 27-jährigen Freund, der während des Unfalls nicht mit im Auto gesessen haben soll. Die junge Frau hatte bei dem Unfall eine Schulterverletzung erlitten und wurde dann von Rettungskräften zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll es sich bei dem Fahrer um einen 26-Jährigen handeln, der keine gültige Fahrerlaubnis besitzen soll. Zu den zwei weiteren Männern konnte die 18-Jährige keine weiteren Angaben machen. Polizeikräfte stellten den Wagen sicher. Die Ermittlungen dauern an und ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City).