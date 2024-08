Von Glas am Kopf getroffen

Nr. 1724

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 35 wurden gestern Abend zu einer verletzten Frau nach Johannisthal gerufen. Dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge schloss die 64-Jährige gegen 21.15 Uhr an einem Hauseingang im Sterndamm ihr Fahrrad an, als sie von einem Einmachglas am Kopf getroffen wurde und in der Folge zu Boden stürzte. Die Geschädigte erlitt Verletzungen an Kopf, Armen sowie den Beinen. Hinzugerufene Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in eine Klink. Wer das Glas geworfen hat, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Diese führt Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost).