Seniorin bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1723

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 48 wurden gestern Abend zu einem Verkehrsunfall nach Buckow alarmiert. Ersten Erkenntnissen nach war ein 72-Jähriger gegen 19.10 Uhr mit einem Kleintransporter auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Marienfelder Chaussee unterwegs, wendete mit diesem und fuhr dabei eine 77-jährige Fußgängerin an, die kurzzeitig von dem Fahrzeug mitgeschleift wurde. Die Seniorin erlitt dabei Verletzungen an einem Arm sowie der Hüfte, die stationär in einem Krankenhaus behandelt werden. Die weiteren Ermittlungen hat der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.